إسرائيل.. الكنيست يصوت اليوم على تمديد "قانون المواطنة"

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تمديد "قانون المواطنة" الذي يقيد لم شمل العائلات الفلسطينية.

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وشكرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اييليت شاكيد، ممثل المعارضة في صياغة القانون، النائب سيمحا روتمان، معتبرة أن "هذا يدل على أن الائتلاف والمعارضة يمكنهما العمل سوية من أجل الدولة".

وعلمت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أنه "لأول مرة منذ سن القانون قبل عشرين عاما وتطرقه إلى البعد الأمني فقط، سيؤكد القانون في صيغته الجديدة على البعد الديمغرافي وأهمية الحفاظ على الاغلبية اليهودية أيضا، إذ تشمل الصيغة الجديدة بندا يشير إلى أن أحد أهدافه هو ضمان بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية".

المصدر: "مكان"