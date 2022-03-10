 
مباشر

إسرائيل.. الكنيست يصوت اليوم على تمديد "قانون المواطنة"

أخبار العالم العربي

إسرائيل.. الكنيست يصوت اليوم على تمديد
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skcz

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تمديد "قانون المواطنة" الذي يقيد لم شمل العائلات الفلسطينية.

إقرأ المزيد
الحكومة الإسرائيلية تقر قانون
الحكومة الإسرائيلية تقر قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"

وشكرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اييليت شاكيد، ممثل المعارضة في صياغة القانون، النائب سيمحا روتمان، معتبرة أن "هذا يدل على أن الائتلاف والمعارضة يمكنهما العمل سوية من أجل الدولة".

وعلمت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أنه "لأول مرة منذ سن القانون قبل عشرين عاما وتطرقه إلى البعد الأمني فقط، سيؤكد القانون في صيغته الجديدة على البعد الديمغرافي وأهمية الحفاظ على الاغلبية اليهودية أيضا، إذ تشمل الصيغة الجديدة بندا يشير إلى أن أحد أهدافه هو ضمان بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية".

المصدر: "مكان"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا