لجنة الأسرى الفلسطينيين تعلن 25 مارس موعدا للإضراب عن الطعام

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى الفلسطينيين، أن يوم 25 مارس سيكون تاريخا للشروع بالإضراب عن الطعام، في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى.

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وقالت لجنة الطوارئ، المنبثقة عن كافة الفصائل في السجون الإسرائيلية، إن "تاريخ الـ25 من مارس الجاري، سيكون تاريخا للشروع بالإضراب عن الطعام، في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى، وصد الهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم، وسيكون اليوم موعدا للبدء بالتعبئة للخطوة".

وأوضحت اللجنة أن "مصير الإضراب سيكون مرهونا بمدى استجابة الإدارة على مطالبهم، خلال الفترة القادمة".

وفي بيان له، أوضح نادي الأسير، أن مستوى مطالب الأسرى، سيأخذ منحى التصاعد إذا ما استمرت إدارة السجون على موقفها فيما يتعلق بشكل مركزي بقضية البوابات الإلكترونية والتفتيش في سجن "نفحة"، وكذلك محاولتها سلب الأسرى منجزاتهم، تلك المحاولة التي لم تتوقف يوما، لكنها تصاعدت مؤخرا.

ودعا مجددا، إلى "العمل على دعم وإسناد الأسرى في معركتهم الراهنة، وبما يليق بمستوى تضحياتهم المستمرة".

المصدر: "معا"