مسؤول تونسي: 4 ملايين فقير في تونس

أكد عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين، توسع قاعدة الفقر في تونس، لتشمل 4 ملايين مواطن.

وأوضح حسين أنه حسب معهد الإحصاء، فإن الفقير في تونس هو من يعيش في اليوم الواحد بما قيمته 4800 مليم، أما الفقر المدقع فهو في حدود الثلاثة دنانير (1.02 دولار أمريكي).

وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة تآكلت في تونس، نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة وانخفاض نسبة النمو، وانعدام خلق الثروة بسبب التداين المفرط.

المصدر: "موزاييك"