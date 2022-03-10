شركة إسرائيلية في مجال الطاقة تستحوذ على 30 % من أسهم نظيرتها المغربية

كشف سفير إسرائيل في المغرب، ديفيد غوفرين، عن استحواذ شركة "مارون إنرجي" الإسرائيلية على 30% من أسهم شركة مغربية تعمل في مجال الطاقة.

وقال غوفرين إن "الصفقة سابقة في المجال، وستمكن الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة".

تتواصل مبادرات التنمية بين المغرب و إسرائيل، حيث تم التوقيع على صفقة ضخمة، يتم من خلالها اقتناء 30% من أسهم الشركة المغربية Gaia Energy من طرف الشركة الإسرائيلية Marom Energy, وهي سابقة في المجال. ستمكن هذه الصفقة الشركة المغربية باستثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة. — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) March 8, 2022

وكان المغرب وإسرائيل قد وقعا في 22 فبراير الماضي، اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة.

ووقع الاتفاقية، وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، على هامش زيارة قادتها إلى المملكة دامت 4 أيام.

المصدر: i24news