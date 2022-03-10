الإمارات: ملتزمون باتفاق "أوبك+" وآلية تعديل الإنتاج الشهرية الحالية

أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي التزام بلاده باتفاقية "أوبك+" وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.

وقال المزروعي في تغريدة عبر "تويتر" إن "الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط".

وأضاف: "الإمارات ملتزمة باتفاقية أوبك + وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري".

The UAE believes in the value OPEC+ brings to the oil market.

The UAE is committed to the OPEC+ agreement and its existing monthly production adjustment mechanism. — سهيل المزروعي (@HESuhail) March 9, 2022

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع أوبك على النظر في زيادة المعروض.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.

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وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT