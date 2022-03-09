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السودان.. "السيادة الانتقالي" يدعو للاستعداد للانتخابات

أخبار العالم العربي

السودان..
Legion-Media NurPhoto
صورة من الأرشيف
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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار إن الحركة الشعبية تعمل على تنظيم وبناء نفسها لمرحلة الانتخابات القادمة، ودعا الأحزاب السياسية بترتيب أوضاعها استعدادا للانتخابات.

وقال عقار إن الصراع السياسي الذي يشهده السودان، يتركز حول السلطة وكراسي الحكم، وليس لتمكين الديمقراطية والحكم المدني.

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وخلال لقاء شعبي في مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان، أضاف أن "الحركة الشعبية تدعم وتساند الحكم المدني والحكومة التي تقود التنمية وتحفظ الأمن وتحقق الاستقرار والعدالة الاجتماعية".

وذكرت صفحة مجلس السيادة أن عقار أكد "أهمية مطالبة الشباب لحقوقهم بالوسائل السلمية بعيداً عن تخريب الموارد والممتلكات"، ووجه بتحديد الأولويات في المشروعات الخدمية.

المصدر: RT

 

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