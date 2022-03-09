نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوعد "مافيا" المضاربة بالدولار والذهب

توعد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو من وصفهم بـ "المافيا" التي تنشط في المضاربة بالدولار والذهب بمحاكمات رادعة.

ونقلت صفحة مجلس السيادة الانتقالي عن دقلو أن "الأوضاع مطمئنة من حيث احتياطات الذهب المتوفرة ببنك السودان"، وأضافت أنه "أقر بتراجع أداء الوزارات الاتحادية خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، ما أثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، إلى جانب وجود ما أسماها "بالمافيا" التي تنشط في المضاربة بالدولار والذهب وتتكسب من عرق الشعب السوداني.

وخلال لقائه رجال الأعمال والمستوردين والمصدّرين، في اتحاد الغرف التجارية، توعد دقلو المضاربين والمتهربين من دفع الضرائب وعوائد الصادرات "بمحاكمات رادعة"، وأشار إلى عدم كفاية القوانين الحالية لردع المهربين.

وقال إن "الغرامات التي تفرض تساعد على زيادة وتيرة التهريب بدلاً عن وقفه، داعياً إلى تشديد العقوبة على مخربي الاقتصاد الوطني وملاحقتهم بلا هوادة، ووصف المهربين بأنهم "أعداء السودان".

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة رجال الأعمال والمصدّرين السودانيين، إلى "إعلاء مصلحة الوطن وتقديمها على المصالح الذاتية والعمل مع الحكومة والشعب لتغيير الواقع الاقتصادي الراهن".

وأشار إلى أن "بعض السياسات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت في هروب رجال الأعمال إلى دول الجوار".

وانتقد الفريق أول دقلو، عمل بعض المصارف واتهمها بمخالفة لوائح العمل المصرفي وذلك بالدخول في عمليات استيراد الوقود والمضاربة، ملوحاً بمحاسبة هذه المصارف وإلزامها بموجهات العمل أو إغلاقها.

المصدر: RT