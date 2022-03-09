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حسين الشيخ يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

حسين الشيخ يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي
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عضو اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" الفلسطينية حسين الشيخ
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أعلن عضو اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" حسين الشيخ أنه التقى اليوم وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، وبحث معه ملفات إقليمية ودولية.

وقال الشيخ في تغريدة عبر "تويتر" إنه أكد للابيد ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية ووقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين.

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وأضاف أنه تم بحث الوضع الإقليمي والدولي بينهما.

وصرح مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية للقناة الإسرائيلية الثانية عشرة أنهم يعتزمون زيادة وتيرة الاجتماعات مع الوزراء الإسرائيليين في محاولة لإيجاد أفق سياسي لحل الدولتين.

المصدر: RT 

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