حسين الشيخ يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" حسين الشيخ أنه التقى اليوم وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، وبحث معه ملفات إقليمية ودولية.

وقال الشيخ في تغريدة عبر "تويتر" إنه أكد للابيد ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية ووقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين.

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وأضاف أنه تم بحث الوضع الإقليمي والدولي بينهما.

التقيت قبل قليل مع وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد وأكدت له ضرورة وجود افق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعه وقرارات الشرعية الدولية ووقف الاجراءات الاحادية التي تعيق حل الدولتين. وتناولنا الوضع الاقليمي والدولي. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) March 9, 2022

وصرح مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية للقناة الإسرائيلية الثانية عشرة أنهم يعتزمون زيادة وتيرة الاجتماعات مع الوزراء الإسرائيليين في محاولة لإيجاد أفق سياسي لحل الدولتين.

المصدر: RT