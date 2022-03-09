ولي عهد أبو ظبي ورئيس ألمانيا يستعرضان مستقبل أمن الطاقة العالمي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومستقبل أمن الطاقة العالمي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن ولي العهد والرئيس الألماني بحثا خلال الاتصال العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتطرقا إلى مستقبل أمن الطاقة العالمي وأوضاع السوق وأهمية العمل على استقرارها.

وجدد بن زايد تهنئته للرئيس الألماني بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق في خدمة بلاده وشعبه الصديق.

و تطرق الاتصال إلى "إكسبو 2020 دبي" وأهميته خاصة في استعراض أحدث ما أنتجته الدول من ابتكارات وبرامج متقدمة وحلول استدامة تخدم مستقبل البشرية وتسهم في تحسين حياة المجتمعات وازدهارها.

وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

المصدر: "وام"