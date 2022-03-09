رئيس الأركان الجزائري: ماضون في امتلاك أسباب القوة لحفظ استقلال البلاد

أعلن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري السعيد شنقريحة أن جيش بلاده ماض في امتلاك أسباب القوة، ووسائل حفظ استقلال الجزائر، وصيانة سيادتها الوطنية.

وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد، في المدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى، أضاف شنقريحة أن الرعاية التي تمنح لسلاح العتاد تأتي بهدف "توفير الظروف المناسبة، والعوامل المواتية، لوضع الركائز الأساسية، للرفع المطرد من جاهزية القوات المسلحة، والحفاظ على استعدادها الدائم لمواجهة أي طارئ".

وقال إن المديرية المركزية للعتاد تحظى بأهمية قصوى بالنظر لطابع وخصوصية المهام الموكلة لها، المرتبطة أساسا، بإسناد وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته، والمشاركة في إعداد مخططات تطوير مكوناته، وتلبية الاحتياجات من التجهيزات والعتاد.

المصدر: RT