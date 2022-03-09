لجنة أممية خاصة تدعو واشنطن إلى "تحقيق مستقل" بجرائم وقعت في 2018 بسوريا

دعت اللجنة الأممية الخاصة بسوريا الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيقات محايدة في حوادث وقعت بين عامي 2018، و2019، في سوريا وشارك فيها التحالف بقيادة واشنطن، وأسفرت عن سقوط ضحايا.

جاء ذلك في تقرير دوري قدمه للصحفيين رئيس اللجنة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، باولو بينيرو.

وأعرب رئيس اللجنة عن قلقه "من التقارير الأخيرة عن الإخفاقات المنهجية في التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، وغيرها من الحوادث التي أدت إلى إلحاق أضرار بالمدنيين في سوريا في 2018-2019، من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بينيرو: "نكرر توصيتنا للولايات المتحدة، وجميع الأطراف إجراء تحقيقات ذات مصداقية، واستقلال، ونزاهة، في حوادث الخسائر المدنية التي تشارك فيها قواتهم، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها ونشر نتائجها".

ومن المقرر أن تقدم اللجنة، بشكل رسمي، تقريرا جديدا حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 مارس الجاري، ويغطي التقرير الانتهاكات التي وقعت بين مطلع يوليو عام 2021، ونهاية ديسمبر من العام ذاته.

المصدر: "سبوتنيك"