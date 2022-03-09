"إدارة شمال سوريا" تنفي وصول وفود عراقية إلى مخيم الهول

نفت مسؤولة مخيم الهول في شمال شرق سوريا وصول أي وفود عراقية إلى المنطقة، ودخولها إلى المخيم الذي يوصف بأنه الأخطر في العالم، ويضم الآلاف من أسر "داعش".

جاء ذلك تعقيبا على معلومات تحدثت عن "استعداد الحكومة العراقية لإجلاء دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين"، نقلتها وسائل إعلام محلية وأجنبية.

ونقلت وكالة "هاوار" عن مسؤولة مخيم الهول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، همرين حسن، نفيها لدخول "أي وفود عراقية إلى المخيم والمنطقة"، وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولة لم تعلّق على احتمال قدوم الوفد من عدمه خلال الأيام المقبلة.

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ونفت حسن صحة ما أعلنته عضوة مجلس النواب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، التي قالت إن الحكومة ستجلي 800 أُسرة من مخيم الهول، إلى مخيم الجدعة في العراق، على شكل دفعات، بعد وصول ودخول اللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب إلى مخيم الهول".

ويصل عدد العراقيين في مخيم الهول، إلى 30738 شخصاً ضمن 8256 أسرة، يتوزعون بين "رجال ونساء وأطفال".

وكانت آخر دفعة عراقية خرجت من المخيم، في الـ 8 من يناير الماضي، بالتنسيق مع الإدارة الذاتية، وضمت 113 أسرة، ووصلت في اليوم نفسه إلى مخيم الجدعة جنوب مدينة الموصل العراقية.

يذكر أن مخيم الهول يضم 57460 شخصاً، جلّهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين عراقيين وسوريين. وذلك حسبما نقلت الوكالة عن إدارة المخيم.

المصدر: وكالة "هاوار"