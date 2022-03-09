رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

وصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء إلى البحرين، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمن في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن كوخافي "وصل هذا المساء إلى مملكة البحرين بزيارة تاريخية حيث تم استقباله رسميا من قبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين الفريق ذياب بن صقر النعيمي. كما التقى مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين".

#عاجل رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي يصل مملكة #البحرين 🇧🇭 هذا المساء بزيارة تاريخية حيث تم استقباله رسميًا من قبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين الفريق ذياب بن صقر النعيمي.

كما التقى مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين pic.twitter.com/goTyN1LYCb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2022

وأوضح أن كوخافي سيلتقي بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية بالإضافة إلى قائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال تشارلز براد كوبر في مقر الأسطول في البحرين.

وأشار إلى أن "هذه الزيارة تضاف إلى سلسلة اجتماعات تمت في إطار تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي من بينها زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية".

هذا وسيكون نائب رئيس هيئة الأركان الميجر جنرال هرتسي هاليفي قائمًا بأعمال رئيس هيئة الأركان لحين عودة الجنرال كوخافي. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2022

المصدر: RT