"حماس" تدين زيارات المسؤولين الإسرائيليين لدول عربية وإسلامية

قالت حركة "حماس" الفلسطينية إنها تابعت بقلق زيارات المسؤولين الإسرائيليين لعدد من الدول العربية والإسلامية، وآخرها زيارات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ لعدد من دول المنطقة.

وقالت "حماس" في بيان: "نتابع بقلق بالغ زيارات مسؤولي وقادة الكيان الصهيوني لعدد من الدول العربية والإسلامية، وآخرها زيارات رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ لعدد من دول المنطقة"، معربة عن أسفها من "تلك الزيارات لأشقائنا في الدول العربية والإسلامية، التي تعدها عمقا استراتيجيا لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة".

ودعت إلى "عدم إتاحة الفرصة للكيان الصهيوني لاختراق المنطقة والعبث بمصالح شعوبها"، مجددة التأكيد على موقفها بـ"رفض أشكال التواصل كافة مع عدونا الذي ينتهك حرماتنا، ويدنس ويهود القدس والأقصى، ويواصل حصاره وعدوانه على أهلنا في قطاع غزّة، ويواصل اعتقال الآلاف من الأسرى، ويقتل أطفالنا، ويهدم بيوتنا، ويشرّد شعبنا".

ودعت حماس" إلى "مزيد من التلاحم والتكاتف مع شعبنا الفلسطيني، وتعزيز صموده باعتباره القلعة الأولى في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وعن مصالح أمتنا، التي تتناقض حتما مع مصالح الكيان الصهيوني الغاصب".

المصدر: موقع حركة "حماس"