بوريطة يثمن دور واشنطن في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب‎‎

ثمن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، دور واشنطن في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تلعب دورا أساسيا في تعزيز هذه العلاقات".

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وفي سياق المشاورات السياسية التي عقدها مع ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أوضح ناصر بوريطة أن دور واشنطن "سيساهم في فتح مجالات تعاون ثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة".

كما أشار بوريطة إلى "دور الولايات المتحدة في تعزيز العلاقات بين تل أبيب والرباط، في إطار رؤية واضحة حول السلام في منطقة الشرق الأوسط، قائم على حل الدولتين، في إطار حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطيني".

كما وصف وزير الخارجية المغربي العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن بـ"القديمة والضاربة في التاريخ تمتد إلى أكثر من 240 سنة، وهي علاقات متعددة الأبعاد"، حيث أشاد بموقف الولايات المتحدة بشأن الصحراء و"دعمها للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، مضيفا: "كحلفاء، نشتغل وفق قيم مشتركة ومسارات مشتركة".

وأمس الثلاثاء، جددت الولايات المتحدة دعمها لمقترح المغرب بمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لحل النزاع حول المنطقة التي تطالب بها جبهة "البوليساريو".

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي وندي شيرمان في تصريح صحفي بالرباط: "نستمر في اعتبار مخطط الحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا".

المصدر: "هسبريس" + "أ ف ب"