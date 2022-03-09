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الكويت.. مرسوم أميري بتعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

أخبار العالم العربي

الكويت.. مرسوم أميري بتعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية
Globallookpress
أمير الكويت
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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما بتعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية.

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وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم الأربعاء، إن "مرسوما أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع".

يذكر أن كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، كانا قد تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

المصدر: كونا

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