مصر .. الداخلية تعلن مقتل أحد العناصر الإجرامية وضبط آخرين خلال عملية أمنية في أسوان

أفادت السلطات الأمنية المصرية، بمصرع أحد العناصر الإجرامية، وضبط آخرين خلال عملية أمنية في مدينة أسوان، وذلك في سياق مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه "استمرارا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية كونوا تشكيلا عصابيا يدير بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بنطاق محافظة أسوان وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم المؤثم".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي وبمشاركة مديرية أمن أسوان تم استهداف عناصر التشكيل وحال وصول القوات قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها في محاولة للهرب داخل الزراعات المتاخمة للبؤرة، وعلى الفور تعاملت القوات معهم وبادلتهم بإطلاق أعيرة نارية".

وكشفت أن "العملية الأمنية أسفرت عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط آخرين أحدهما مصاب بطلق ناري سبق اتهامه في قضية مخدرات ومحكوم عليه في قضية سرقة وتم نقله لأحد المستشفيات لإسعافه وقد ضبط بحوزتهم 2 بندقية وطبنجة و9 خزينة و160 طلقة نارية وكمية لمخدر البانجو زنت 27 كيلو غراما و22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4،200 كيلو جرام وكمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 2 كيلو غرام- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام وكمية لمخدر الأفيون وزنت 300 جرام و130 قرصا مخدرا و112 طلقة جرينوف و4 ميزان حساس و2 مولد كهرباء ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون و500 ألف جنيه وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: المصري اليوم