بالصور.. بن سلمان والسيسي يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية
Globallookpress
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اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.
ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس المملكة، حيث أطلع بن سلمان السيسي على معالم الحي التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمتها.
سمو #ولي_العهد ورئيس جمهورية #مصر يتجولان في حي الطريف التاريخي في #الدرعية.https://t.co/SNSsJMAD4a#الرئيس_المصري_في_الرياض#واسpic.twitter.com/GfIOpTp5HH— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 8, 2022
المصدر: "واس"