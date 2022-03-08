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بالصور.. بن سلمان والسيسي يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية

أخبار العالم العربي

بالصور.. بن سلمان والسيسي يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية
Globallookpress
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس المملكة، حيث أطلع بن سلمان السيسي على معالم الحي التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمتها.

المصدر: "واس" 

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