بالصور.. بن سلمان والسيسي يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية

اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس المملكة، حيث أطلع بن سلمان السيسي على معالم الحي التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمتها.

المصدر: "واس"