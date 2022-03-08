بن زايد: دور المرأة أساسي في نهضة المجتمعات وتغيير حياتها إلى الأفضل

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه في "اليوم الدولي للمرأة" نفخر بدور المرأة مساهماً رئيسيا وفاعلا في مختلف جوانب الحياة المجتمعية في دولة الإمارات.

وكتب بن زايد في تغريدة باللغتين العربية والإنكليزية عبر "تويتر": "دور المرأة أساسي في نهضة المجتمعات وتغيير حياتها إلى الأفضل .. وفي "اليوم الدولي للمرأة" نفخر بدورها مساهماً رئيسياً وفاعلاً في مختلف جوانب الحياة المجتمعية في دولة الإمارات".

دور المرأة أساسي في نهضة المجتمعات وتغيير حياتها إلى الأفضل .. وفي "اليوم الدولي للمرأة" نفخر بدورها مساهماً رئيسياً وفاعلاً في مختلف جوانب الحياة المجتمعية في دولة الإمارات. pic.twitter.com/8bZmNZOb4S — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 8, 2022

المصدر: RT