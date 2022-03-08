"فقدان طفل أمر مدمر".. الأمم المتحدة تعرب عن "قلق بالغ" إزاء العنف في الضفة الغربية

أعربت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن العنف اليومي أودى بحياة 6 فلسطينيين، من بينهم طفل، وأصيب 26 فلسطينيا وسبعة إسرائيليين، الأسبوع الماضي.

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وذكر بيان صادر عن مكتبه أن "كل حالة وفاة هي أمر مأساوي، وكل إصابة تبعث على الأسى، لكن فقدان أو إصابة طفل أمر مدمر بشكل خاص".

وجدد المنسق الأممي الخاص دعوته إلى "تحييد الأطفال، وألا يكونوا أبدا هدفا للعنف أو أن يتم تعرضيهم للأذى". حسب موقع الأمم المتحدة.

كذلك دعا "جميع المعنيين إلى الامتناع عن الأعمال والاستفزازات التي تغذي التوترات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وقال وينسلاند إنه "لا يمكن أن يكون هناك مبرر للعنف أو الإرهاب"، وقال إن على قوات الأمن الإسرائيلية "ألا تستخدمَ القوة المميتة إلاّ عندما يتعذر كليا تجنبها من أجل حماية الأرواح".

المصدر: RT