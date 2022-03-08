الولايات المتحدة تجدد دعم مقترح المغرب في النزاع حول الصحراء

جددت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء دعمها مقترح المغرب بمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لحل النزاع حول المنطقة التي تطالب بها جبهة "البوليساريو" مدعومة من الجزائر.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي وندي شيرمان في تصريح صحفي بالرباط: "نستمر في اعتبار مخطط الحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا".

وجاء كلامها في أعقاب مباحثات أجرتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأكدت شيرمان أن "الولايات المتحدة والمغرب يدعمان معا بقوة جهود المبعوث الأممي للصحراء الغربية، بروح منفتحة لإيجاد حل يقود إلى مخرج دائم يرضي كافة الأطراف".

بدوره أوضح بوريطة أن هذه المباحثات "كانت مناسبة للإشادة بالموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة من قضية الصحراء المغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

ويسعى المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 بين أطراف النزاع، حيث قام بأول جولة إلى المنطقة في يناير المنصرم.

وفي مقابل مقترح الحكم الذاتي، تؤكد جبهة "بوليساريو" على مطالبتها بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.

المصدر: "أ ف ب"