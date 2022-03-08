باشيليت: الأزمة السياسية في السودان تتسبب في انتكاسات مقلقة في مجال حقوق الإنسان

حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن الانقلاب الذي وقع في السودان في 25 أكتوبر 2021 يغرق البلاد مرة أخرى في أزمة عميقة.

وأشارت إلى أن التقدم الذي تم إحرازه على مدار عامين نحو الإصلاح المؤسسي والقانوني الذي كان السودان يعمل على تنفيذه منذ عام 2019، يتآكل الآن، معربة عن انزعاجها الشديد مما وصفته بالتراجع الحاد في إنجازات حقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر الماضي.

وقالت: "تم توثيق مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ الانقلاب، في سياق الإفلات التام من العقاب"، لافتة إلى أن الأزمة السياسية في السودان تسببت في انتكاسات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان.

ولفتت باشيليت إلى مواصلة آلاف الأشخاص النزول إلى الشوارع في السودان للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج بشكل سلمي على الانقلاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بداية الانقلاب، مضيفة: "أشعر بالقلق من الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية والاعتداءات على موظفيها".

المصدر: UN news