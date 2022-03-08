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الجيش المصري يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده

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الجيش المصري يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده
Globallookpress
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أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا، اليوم الثلاثاء، بعد مقتل 2 من جنودها في قوات حفظ السلام بدولة مالي.

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وقال البيان: "تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى إثر إنفجارعبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام".

وأوضح البيان: "أسفر الحادث عن استشهاد (2) – إصابة (4) درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية .. ويجرى حالياً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة."

وتابع البيان: "إذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة ، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل. وتؤكد القوات المسلحة عن أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة".

المصدر: RT

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