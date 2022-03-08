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القاهرة: سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني تواصل تقديم الدعم اللازم لمواطنينا

أخبار العالم العربي

القاهرة: سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني تواصل تقديم الدعم اللازم لمواطنينا
Globallookpress
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أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، تواصل سفارات مصر في دول الجوار الأوكراني، تقديم الدعم اللازم للمواطنين القادمين من أوكرانيا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تغريدة عبر "تويتر": "في إطار مواصلة سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني لتقديم الدعم اللازم لمواطنينا القادمين من أوكرانيا، سفارتنا في براتيسلافا تنهي إجراءات عودة 71 مواطنا مصريا إلى أرض الوطن، وذلك على متن رحلة Air Cairo التي وصلت إلى القاهرة اليوم 8 مارس".

المصدر: RT

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