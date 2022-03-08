مصر.. الإعلامي عمرو أديب يثير الجدل حول غلاء الأسعار

رد الإعلامي المصري عمرو أديب على الانتقادات التي وجهت له خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاته في حلقة أمس، الاثنين، بشأن ارتفاع الأسعار.

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وكتب أديب عبر حسابه على تويتر: "فى نفس الحلقة اتكلمت عن ازاي الناس تشتري الأرخص وتختار المحلات اللي بتبيع الأساسيات الثابتة من غير زيادة، واتكلمت عن دور الدولة في ضرب الاحتكارات.. وما كان موضوع البيض الأورجانيك إلا انتقاد للناس اللي محبكاها قوي وتشتكي من أشياء تافهة".

تابع: "ثواني والجزيرة مصر سابت ساعة كلام ‏واشتغلت عالبيض والبسطرمة اجتزاء وترصد كالعادة اتعودت عليه. المهم الفيديوهات موجودة وياريت الناس تبطل ثقافة الهاشتاج.. وفي النهاية الرسالة واحدة الأيام اللي جاية صعبة".

وأضاف أديب: "واتكلمت عن إزازة الزيت بكام وعلبة اللبن حالها ايه والجبنة المثلثات نعمل معاها إيه والسمنة نتصرف معاها ازاي.. إنما ثقافة التفاهة والترصد المستمر وطبعا أنا خبير وقديم ومش مصدق إني بكتب بحكي والفيديوهات موجودة ولكن هذا عملي وهذا وطني وهذا قدري".

المصدر: وسائل إعلام مصرية