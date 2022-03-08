 
مباشر
عاجل
بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية

العراق.. القبض على 31 متهما رفعوا أسعار المواد الغذائية

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على 31 متهما رفعوا أسعار المواد الغذائية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjv8

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على 31 متهما من الذين رفعوا أسعار المواد الغذائية في مختلف المحافظات.

وذكرت في بيان صحفي: "بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها بعض ضعاف النفوس لرفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والمتاجر، وبهدف الوقوف لهم بالمرصاد من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، شرعت مفارز الوكالة بحملة كبرى خلال اليومين الماضيين في مختلف محافظات البلاد".

وأضافت، أن "الوكالة استنفرت جهودها للقضاء على هذه الحالات، وتمكنت من القبض على 31 متهما مخالفا من الذين رفعوا أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين".

وحذرت وكالة الاستخبارات العراقية وفقا للبيان، من "العبث بالأمن الاقتصادي" وأشارت إلى أنها "لن تسمح بأي خرق للقانون، وستضرب بيد من حديد خلال هذه الحملة المكثفة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا