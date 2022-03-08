عون يؤكد أمام وفد عراقي أهمية انفتاح لبنان على بغداد والدول العربية والعالمية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أهمية انفتاح لبنان على العراق والدول العربية والعالمية للنهوض بكل قطاعاته، بحسب الرئاسة اللبنانية.

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وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر "تويتر"، إن عون استقبل وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان وسفير لبنان في العراق علي الحبحاب وسفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك، حيث تركز البحث على التعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة.

الرئيس عون استقبل وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان وسفير لبنان في العراق الدكتور علي الحبحاب وسفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك وتركز البحث على التعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة pic.twitter.com/uriXjBDU3E — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 8, 2022

وشدد عون أمام الخباز، على أهمية انفتاح لبنان على العراق والدول العربية والعالمية للنهوض بكل قطاعاته.

الرئيس عون شدّد أمام وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز على أهمية انفتاح لبنان على العراق والدول العربية والعالمية للنهوض بكل قطاعاته — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 8, 2022

من جهته، قال الخباز: "تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة السابقة"، وأضاف: "لا عائق سيحول دون تسهيل الاجراءات أمام المواطنين ورجال الأعمال في البلدين".

وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز من بعبدا: اتفاق على تفعيل اللجان المشتركة السابقة ولا عائق سيحول دون تسهيل الإجراءات امام المواطنين ورجال الأعمال في البلدين pic.twitter.com/K6kLr8EuvJ — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 8, 2022

أما وزير الصناعة جورج بوشكيان، فقال: "المرحلة إيجابية جدا مع العراق ولنتطلع إليها بروح إيجابية لنصل إلى أهدافنا".

المصدر: RT