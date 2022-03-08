وزارة النفط العراقية تطالب بالقبض على برلمانية "تبتز" شركاتها

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها "فاتحت قيادة العمليات المشتركة، لتنفيذ أمر القبض والتحري بحق النائبة في مجلس النواب زهرة حمزة علي البجاري".

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "مذكرة قبض بحق البجاري صدرت عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، وعن رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية/ محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وفقا لأحكام المادة (248) من قانون العقوبات العراقي".

وأضافت، أن "المتهمة الهاربة زهرة البجاري أقدمت على أعمال التضليل والابتزاز الصارخ ضد شركة نفط البصرة لأهداف شخصية ومصالح ضيقة، مستغلة موقعها النيابي تارة أو الاحتماء ببعض الشخصيات السياسية كغطاء لتنفيذ مآربها من خلال استغلالها في عمليات الابتزاز والتضليل لعمل الشركة والإساءة المتعمدة لأعمالها ومشاريعها ومسؤوليها، ما ألحق أضرارا مباشرة وغير مباشرة بعدد من المشاريع المهمة في قطاع الطاقة وتعطيلها وتأخير تنفيذها، فضلا عن الإساءة للبيئة الاستثمارية في الشركة".



وناشدت الوزارة "الجهات الأمنية وعناصر الضبط القضائي في كل المؤسسات الدستورية لتنفيذ الأمر القضائي لغرض تحقيق العدالة وإيقاف سلسلة الهدم والتخريب الناتج عن أعمال الابتزاز وتزوير الحقائق".



المصدر: RT