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مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يهدم منزلي أسيرين في جنين (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يهدم منزلي أسيرين في جنين (فيديو)
Gettyimages.ru
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أقدم الجيش الإسرائيلي، على هدم منزلي الأسيرين محمد جردات وغيث جردات في سيلة الحارثية غربي جنين، بحسب مراسلتنا في الضفة الغربية.

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ولفتت المراسلة إلى أن "الأسيرين متهمان بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حومش قرب نابلس أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي".

وخلال عملية الاقتحام، ادعت وسائل إعلام عبرية، بحسب المراسلة، بأن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خفيفة في عملية دهس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة السيلة الحارثية لهدم منازل عائلات أسرى فلسطينيين بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار وقتل مستوطن في ديسمبر الماضي.

المصدر: RT

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