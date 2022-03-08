 
مباشر

تونس تنهي قرار الإقامة الجبرية بحق نائب رئيس حزب "النهضة"

أخبار العالم العربي

تونس تنهي قرار الإقامة الجبرية بحق نائب رئيس حزب
Globallookpress
علم تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjrw

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إنهاء قرار الإقامة الجبرية ضد نور الدين البحيري، نائب رئيس حزب "النهضة".

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تقرر إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية بحق البحيري، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.

إقرأ المزيد
"حركة النهضة" التونسية تحمل سعيّد وبودن مسؤولية السلامة الشخصية لراشد الغنوشي

وأشارت إلى أنه تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قرار إنهاء مفعول الإقامة الجبرية.

وكان البحيري، الذي اعتقل في ديسمبر هو أول مسؤول كبير بـ"حركة النهضة" يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وإمساكه بزمام سلطات الحكم في يوليو.

 

المصدر: "وكالة الأنباء التونسية" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا