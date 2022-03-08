 
مباشر

سفير إيطاليا: الجزائر ستبقى مورد الغاز الرئيسي لبلدنا

أخبار العالم العربي

سفير إيطاليا: الجزائر ستبقى مورد الغاز الرئيسي لبلدنا
Globallookpress
منشأة غازية في الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjrs

قال سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي، يوم الاثنين، إن الجزائر ستبقى المورد الأساسي لإيطاليا بالغاز بغض النظر عن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
موسكو: زيادة ضخ الغاز الجزائري لأوروبا مسألة تجارية لا تزعجنا
موسكو: زيادة ضخ الغاز الجزائري لأوروبا مسألة تجارية لا تزعجنا

وأوضح السفير خلال فعالية تنصيب لجنة الصداقة الجزائرية الإيطالية بالبرلمان الجزائري، أن "الجزائر ستبقى المورد الرئيسي والاستراتيجي لبلده"، مؤكدا أن "الجزائر شريك مهم لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وستحافظ على هذه المكانة مهما كانت الظروف".

يذكر أن سفير روسيا في الجزائر، إيغور بيلياييف، قال إن العلاقات الجزائرية الروسية لن تتأثر بأي زيادة محتملة في ضخ الغاز الجزائري نحو أوروبا.

وأوضح في حديثه مع صحيفة "ليكسبريسيون" الجزائرية الصادرة بالفرنسية، أن بلاده تنظر إلى زيادة ضخ الغاز الجزائري نحو القارة الأوروبية كـ"مسألة تجارية بحتة".

المصدر: "الشروق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا