مستوطنان إسرائيليان يسرقان ويخربان في كنيسة "رقاد السيدة العذراء" في القدس

أقدم مستوطنان إسرائيليان على ارتكاب أعمال سرقة وتخريب في كنيسة رقاد السيدة العذراء في القدس، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إلقاء القبض عليهما.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رصد عناصر شرطة لواء القدس مشتبه بهما وهما يلحقان أضرارا بالبنية التحتية للكنيسة الواقعة في البلدة القديمة بالقدس".

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وأضافت أن "المشتبه بهما حاولا الهروب من الشرطة، وأثناء مطاردة قصيرة، تم إلقاء القبض عليهما وتم ضبط ممتلكات مسروقة بحوزتهما بما فيها شيكات وبطاقات اعتماد وبطاقات للتنقل في وسائل النقل العامة، ودراجتين هوائيتين".

وتابعت أن "المتهمين هما في العشرينات من العمر، من سكان طبريا، واقتيدا لاستجوابهما".

وقبل ست سنوات تعرضت الكنيسة لأعمال عدائية، حيث خط إسرائيليون شعارات معادية للمسيحية على جدرانها الخارجية باللغة العبرية.

المصدر: RT