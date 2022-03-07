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موسكو: زيادة ضخ الغاز الجزائري لأوروبا مسألة تجارية لا تزعجنا

أخبار العالم العربي

موسكو: زيادة ضخ الغاز الجزائري لأوروبا مسألة تجارية لا تزعجنا
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سفير روسيا بالجزائر إيغور بيلياييف
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قال سفير روسيا في الجزائر، إيغور بيلياييف، إن العلاقات الجزائرية الروسية لن تتأثر بأي زيادة محتملة في ضخ الغاز الجزائري نحو أوروبا.

وأوضح في حديثه مع صحيفة "ليكسبريسيون" الجزائرية الصادرة بالفرنسية، أن بلاده تنظر إلى زيادة ضخ الغاز الجزائري نحو القارة الأوروبية كـ"مسألة تجارية بحتة".

كما ذكر السفير أن روسيا "تحيي وتحترم موقف الجزائر فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين روسيا، والذي امتنعت الجزائر عن التصويت عليه".

يذكر أن السلطات في إسبانيا وإيطاليا تواصلت مؤخرا مع الجزائر لبحث موضوع الإمدادات بالطاقة، وشدد البلدان الأوروبيان على أن الجزائر "شريك موثوق" في مجال التزويد بالنفط والغاز.

المصدر: "ليكسبريسيون"

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