مصر.. محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث صومعة بني مزار

تابع محافظ المنيا المصرية اليوم الاثنين تداعيات الحادث الذي وقع بأحد صوامع الدقيق التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمركز بني مزار.

وأكد محافظ المنيا، أن الحادث لم يطل مخزون القمح بالصوامع بأي ضرر، ولم يترك أي تأثير على المباني، مضيفا أن الوفيات والإصابات كانت بسبب تدافع العاملين من الطابق الثالث للمبنى، على إثر صوت تفريغ الضغط، مشيرا إلى أنه قرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى والمباني المجاورة، وكذلك المراجعة الفنية لكافة المعدات والأجهزة، لبيان مدى سلامتها، لتجنب حدوث أي حوادث مماثلة.

ووقع انفجار بأحد صوامع الدقيق التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمركز بني مزار بسبب تفريغ الضغط (محدثا دوي صوت) بإحدى المعدات بعنبر التعبئة، أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية، مما أسفر عن وفاة عاملين، وإصابة 9 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المشفى التخصصي لتلقي العلاج.

المصدر: RT