مصر.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

حاصرت الأجهزة الأمنية المصرية، مكان اختباء عنصرين إجراميين، وعندما شاهدا القوات، أطلقا وابلا من الأعيرة النارية عليهم، مما دفع القوات للتعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما.

ووردت معلومات أكدتها تحريات البحث الجنائي بسوهاج، باختباء عنصرين من العناصر الجنائية شديدة الخطورة، بدائرتي مركز شرطة جزيرة شندويل– المراغة، بمديرية أمن سوهاج، واتخاذهما من دائرة مركز شرطة المراغة، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وتم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكوران، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعهما، وعثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، 3 خزائن، كمية من الطلقات لذات العيار، 2 قطعة سلاح أبيض، كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ناصر حاتم

المصدر: RT