الجزائر.. السجن ثلاث سنوات لوزير العدل الأسبق

قضت محكمة جزائرية اليوم الاثنين، بالسجن النافذ ثلاث سنوات في حق الطيب لوح وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم أهمها "عرقلة السير الحسن للعدالة".

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية فقد "دان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة".

وسبق أن تمت إدانة لوح بست سنوات سجنا في أكتوبر بالتهم نفسها، على خلفية علاقته برجال أعمال كانوا مقربين من الرئاسة.

ووفقا للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.

وبعد تنحي بوتفليقة في أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال خصوصا في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل المحكوم عليه غيابيا منتصف فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.

المصدر: "أ ف ب"