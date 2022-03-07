وزير الصناعة العراقي يدعو لتفعيل الشراكة مع بين لبنان في مجال الصناعة

دعا وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز، إلى تفعيل الشراكة مع بين لبنان في مجال الصناعة، فيما أكد نظيره اللبناني أن العلاقات بين البلدين تاريخية مبنية على المحبة والأخوة.

وقال الخباز في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت: "كان الهدف من لقائنا مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري اطلاعه على مجريات العمل المشترك بين وزارة الصناعة والمعادن في العراق ووزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية، والخطوات القادمة".

وأضاف: "كان هناك نوع من القبول والتشجيع وأيضا الدعم الكبير من دولته لهذه الخطوات. وحملني كل التحيات الى دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجميع المسؤولين في الحكومة العراقية. وقدم شكره لكل المواقف الطيبة التي يقف فيها العراق الى جانب شقيقه لبنان، وان شاء الله المرحلة القادمة ستكون مرحلة تفعيل أواصر المحبة والشراكة بين البلدين وبخاصة في المجال الصناعي".

بدوره، قال وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان: "اللقاء مع دولته يكون كالعادة مثمرا ومفيدا أطلعناه على تطور العلاقات الصناعية والتبادلية بين لبنان والعراق، وأبدى كل تشجيع من أجل تطوير هذه العلاقات"، مؤكدا أن "العلاقات بين لبنان والعراق تاريخية مبنية على المحبة والأخوة والصداقة".

كما شدد على "وجوب أن تبقى كذلك وأن تعمم كأنموذج في العلاقات مع الأشقاء العرب كافة"، مضيفا: "تطرقنا إلى ضرورة تفعيل الزيارات على المستوى الوزاري والنيابي والاقتصادي بما يخدم تعميق الروابط بين البلدين. كما حمّل الرئيس بري الوزير الضيف تحياته للشعب العراقي وللمسؤولين العراقيين".

المصدر: "الجديد"