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الأردن.. إصابة طالب خلال انتقاله من أوكرانيا إلى بولندا

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الأردن.. إصابة طالب خلال انتقاله من أوكرانيا إلى بولندا
Globallookpress
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أعلن الأردن، اليوم الاثنين، إصابة طالب أردني خلال عبوره من خاركوف إلى بولندا، مؤكدا نقله إلى المستشفى.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم ابو الفول، أن الوزارة تبلغت بإصابة طالب أردني خلال عبوره من خاركوف إلى بولندا، لافتا إلى أن "الطالب يعاني من كسر في قدمه، وليس من القصف".

وأكد أن "الوزارة تتابع حيثيات القضية". وقال: "الوزارة والقنصل الأردني في متابعة مستمرة لإصابة الطالب، وتم نقله برفقة القنصل إلى المستشفى".

وبين أنه من المتوقع أن يصل الطالب إلى الأردن اليوم، مشيرا إلى أنه تم توفير سيارة إسعاف لنقله إلى العلاج فور وصوله الأردن.

المصدر: "عمون"

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