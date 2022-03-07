 
مباشر

روسيا تنفي صحة تقارير حول احتجاز طائراتها في مصر

أخبار العالم العربي

روسيا تنفي صحة تقارير حول احتجاز طائراتها في مصر
Sputnik
طائرة ركاب لشركة "Azur Air".
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjo2

أكدت السفارة الروسية لدى القاهرة أن كل رحلات شركات الطيران الروسية من مصر تجري بنظام دوري والتقارير الإعلامية حول احتجاز طائرات غير صحيحة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم السفارة، إيليا فوديانوف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "يجري تسيير كل رحلات شركات الطيران الروسية بنظام دوري. كانت هناك فقط حالات تأخير غير ملموسة لإقلاع طائرات بعض الشركات لأسباب فنية".

وتابع فوديانوف: "لم يتم اعتقال أو احتجاز أي طائرات، المعلومات حول احتجاز أي طائرات على يد السلطات المصرية لا تتطابق مع الواقع".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام الروسية تقارير تحدثت عن احتجاز طائرتين لشركة "Azur Air" في الغردقة وشرم الشيخ.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا