رسالة من الرئيس الجزائري لنظيره اللبناني تتناول الأوضاع العربية

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة تتناول الأوضاع العربية والتحضيرات للقمة العربية، بحسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

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وقال تبون في الرسالة التي سلمها وزير الخارجية الجزائري رمطان لمعامرة لعون: "لأمتنا العربية من المقدرات والامكانات في النواحي كافة ما يمكنها من تجاوز مرحلة الانقسام التي تمر بها حاليا، ونعتز بعلاقات الأخوة مع لبنان ونحرص على الرفع بها إلى مراتب أسمى".

الرئيس الجزائري للرئيس عون: لأمتنا العربية من المقدرات والامكانات في النواحي كافة ما يمكّنها من تجاوز مرحلة الانقسام التي تمر بها حالياً، ونعتز بعلاقات الأخوة مع لبنان ونحرص على الرفع بها الى مراتب اسمى pic.twitter.com/cfFuTJyfV3 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 7, 2022

وأكد عون أن "لبنان يرحب بأي لقاء عربي وسيكون في مقدمة الدول التي ستشارك في القمة العربية"، مشددا على أن "الظروف الراهنة تحتم أكثر من أي وقت مضى تضامنا بين الدول العربية وتعزيزا لوحدة الموقف".

الرئيس عون تسلم رسالة من نظيره الجزائري حول الاوضاع العربية والتحضيرات للقمة العربية نقلها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة: الظروف الراهنة تحتّم أكثر من اي وقت مضى تضامناً بين الدول العربية وتعزيزاً لوحدة الموقف pic.twitter.com/bDWcYyMOSG — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 7, 2022

من جهته، قال لعمامرة، في تصريح من بعبدا إثر لقائه عون: "نبارك المبادرة الكويتية التي تأخذها الساحة السياسية اللبنانية على محمل الجد".

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من بعبدا: نبارك المبادرة الكويتية التي تأخذها الساحة السياسية اللبنانية على محمل الجد pic.twitter.com/BLFKlFPcKb — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 7, 2022

المصدر: RT