المغرب يسير رحلات جديدة لإجلاء رعاياه من أوكرانيا

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) عن إطلاق رحلات خاصة جديدة، اليوم وغدا، للمغاربة المقيمين في أوكرانيا.

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وأوضحت الشركة، في تغريدة عبر "تويتر"، تواصل الشركة تعزيز عرضها للمغاربة المقيمين بأوكرانيا من خلال رحلات جديدة يومي 7 و8 مارس 2022، من بوخارست ووارسو إلى الدار البيضاء بنفس السعر الثابت البالغ 750 درهما شاملا لكل الرسوم.

⚠️ UPDATE: New flights for Moroccans in Ukraine!



Royal Air Maroc strengthens its offer in favor of Moroccans established in Ukraine by adding new flights on March 7th and 8th, 2022 from Bucarest and Warsaw to Casablanca, at the same fixed rate of 750 MAD taxes included. 1/2 — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) March 6, 2022

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عن تسيير رحلات انطلاقا من براتيسلافا وبوخارست وبودابست ووارسو في اتجاه الدار البيضاء، لإجلاء المغاربة من أوكرانيا.

المصدر: RT