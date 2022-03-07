العراق يعلن اتخاذه إجراءات لمواجهة أي أضرار قد تصيب المنشآت النووية الأوكرانية

أعلنت وزارة البيئة العراقية، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات لمواجهة أي أضرار قد تصيب المنشآت النووية الأوكرانية.

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وذكر بيان للوزارة، أن "مركز الوقاية من الإشعاع وأذرعه التنفيذية المتمثلة بشعب الوقاية من الإشعاع في مديريات البيئة في جميع محافظات العراق، تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي طارئ".

وأشار إلى "رفع حالة التأهب لقدرات الكشف الإشعاعي والإنذار المبكر بشكل مستمر لمراقبة أي تغييرات يتم تأشيرها في قيم معدلات الجرع الإشعاعية الواردة من المنظومات الفرعية في المحافظات".



ونقل البيان عن مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع صباح الحسيني، إن "الملاكات الفنية التابعة للمركز وضعت في حالة التأهب والاستجابة لأي حادث طارئ ممكن أن يحدث ومنذ اليوم الأول لبدء العمليات العسكرية، ولا سيما بعد الأحداث التي شهدتها محطة تشرنوبل النووية المغلقة، ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا"



وأضاف، أن "المركز على تواصل مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر شبكة نظام معلومات المراقبة الإشعاعية الدولية International radiological monitoring information system (IRMIS) ونظام تبادل المعلومات الموحد Unified System for Information Exchange (USIE) ، لاستقبال المعلومات عن التطورات وتقييمها".

وأشار الحسيني إلى "عدم وجود أي مؤشر لتلوث إشعاعي في الأجواء العراقية، وأن معدلات الخلفية الإشعاعية ضمن الحدود الطبيعية".

المصدر: RT