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"فرضت أتاوات على المواطنين".. اعتقال مجموعة تدعي انتماءها للحشد الشعبي غربي العراق

أخبار العالم العربي

AP Hadi Mizban
عناصر من الحشد الشعبي في العراق
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أعلنت قيادة عمليات شرق محافظة الأنبار التابعة للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، اعتقال مجموعة "خارجة عن القانون تدعي انتماءها لهيئة الحشد الشعبي".

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وذكرت في بيان صحفي، أن "اللواء الثاني التابع لفرقة الإمام علي، أحد تشكيلات قيادة عمليات شرق الأنبار، وبمعلومات دقيقة ومتابعة وتتبع، تمكن بعد نصب كمين محكم من اعتقال مجموعة خارجة عن القانون مكونة من أربعة أشخاص يدعون انتمائهم للحشد".

وأضافت، أن "المجموعة تقوم بفرض أتاوات على المواطنين".

وأشارت إلى أن "عملية القبض تمت بالجرم المشهود مع كافة المستمسكات التي بحوزتهم والتي تثبت إدانتهم".

المصدر: RT

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