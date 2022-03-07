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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية في صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية في صنعاء
AP Amr Nabil
المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

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كما أعلن التحالف العربي عن "عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، لافتا إلى أن العملية جاءت "استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين".

المصدر: "الإخبارية"

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