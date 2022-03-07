التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية في صنعاء
AP Amr Nabil
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.
كما أعلن التحالف العربي عن "عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، لافتا إلى أن العملية جاءت "استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين".
التحالف: اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 7, 2022
التحالف: العملية استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين #الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 7, 2022
المصدر: "الإخبارية"