التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية في صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

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كما أعلن التحالف العربي عن "عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، لافتا إلى أن العملية جاءت "استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين".

التحالف: اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 7, 2022

التحالف: العملية استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 7, 2022

المصدر: "الإخبارية"