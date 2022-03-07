الإمارات تدعم أوكرانيا بـ 30 طنا من المساعدات

أعلنت الإمارات اليوم الاثنين عن إرسال طائرة تحمل 30 طنا من الإمدادات الطبية والإغاثية "العاجلة" إلى أوكرانيا.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إنها أرسلت "اليوم طائرة تحمل على متنها 30 طنا من المواد والإمدادات الطبية والاغاثية في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا".

وبحسب البيان فإن الطائرة هبطت في بولندا "وتم تسليم الإمدادات الطبية والاغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد".

ولطالما كانت الإمارات التي تترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، شريكا إقليميا استراتيجيا لواشنطن، لكنها، على غرار جيرانها الخليجيين الآخرين، تحاول إيجاد توازن في علاقاتها مع تنامي روابطها السياسية والاقتصادية مع موسكو.

وبينما سارع العالم إلى إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تجنبت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وخصوصا السعودية والإمارات، إدانة موسكو بشكل مباشر، داعية إلى حل سلمي.

وامتنعت الإمارات الجمعة عن التصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يدين العملية الروسية.

وكانت الإمارات قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تبرع بقيمة 5 ملايين دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب