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إعلان مهم لأسر الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الروسية

أخبار العالم العربي

إعلان مهم لأسر الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الروسية
أرشيف
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أعلن أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أنه بإمكان أسر وذوي الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الروسية إرسال مبالغ مالية لأبنائهم من خلال الوزارة.

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ودعا الديك الأهالي أن يتصلوا على رقمي الهاتف (0594224853/ 0599060242) مصطحبين معهم المبلغ المالي بالدولار وصور هوية الشخص المرسل، ومعلومات دقيقة عن اسم الطالب المستفيد واسم جامعته والمدينة التي يدرس فيها ورقم هاتفه.

وبتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتابع خلية أزمة على مدار الساعة، أوضاع الجالية الفلسطينية في كل الدول بصفة عامة، وفي القارة الأوروبية بشكل خاص في ظل الأزمة الدولية الراهنة، للاطمئنان على سلامتهم وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة.

المصدر: RT

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