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الكويت.. القبض على مقيم آسيوي متخصص بتزوير الهويات

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الكويت.. القبض على مقيم آسيوي متخصص بتزوير الهويات
AFP
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ألقت المباحث الجنائية في الكويت، القبض على مقيم آسيوي "يقوم بتزوير جميع الهويات حسب طلب الزبائن واحتياجاتهم".

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وفي التفاصيل، بحسب مصدر لصحيفة "قبس" الكويتية، "تم ضبط شخص تجاوز أماكن نفطية وشك في أمره حرس المنشآت وتبين أن لديه هوية دخول مزورة تمكنه من الدخول لأماكن محظورة لغير موظفي النفط".

وقال: "بالتعاون والتنسيق، تم احالته للمباحث الجنائية للتحري في أمره ومعرفة كيفية حصوله على الهوية المزورة، وبعد التحري تبين أن المتهم الرئيسي مقيم في غرفة بمنطقة جليب الشيوخ تعتبر مطبعة مصغرة غير مرخصة يزاول فيها تزوير الهويات بقيمة 100 دينار لأي نوع من الهويات".

وأضاف: "تم إرسال أحد مصادر المباحث له طالبا هوية تخص إحدى الوزارات لتمكينه من الدخول في أي وقت لانجاز معاملاته دون الوقوف مع المرجعين بطوابير طويلة مقابل 100 دينار، وزوده بصورة شخصية له وبطاقته المدنية الأصلية، وبعد إنهاء إنجاز الهوية المزورة قام المتهم بالاتصال على مصدر المباحث لتسليمها له فجرى عمل كمين محكم له وموثق بالصوت والصورة وضبطه أثناء التسليم والاستلام".

المصدر: "القبس"

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