مصادر لـRT: الجانب الأوكراني يعيق خروج المدنيين من مناطق سيطرته ويتهم الروس بذلك

قال مصدر دبلوماسي لـRT إن الجانب الأوكراني يعيق خروج المدنيين من مناطق سيطرته ويتهم الجانب الروسي بفعل ذلك.

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وأضاف الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ما يشبه المافيات تعمل على الأرض حاليا، حيث يطلبون عمولة عالية لإخراج المدنيين وإبعادهم من مناطق النزاع.

وأوضح أن العديد من الطلاب العرب تمكنوا من الهرب بدون مساعدة من أي جهة من مدينة سومي الأوكرانية، ووصلوا إلى مناطق خاضعة للجانب الروسي، مشيرا إلى أن من ظلوا عالقين في سومي وغيرها يريدون الفرار شرقا باتجاه الجانب الروسي، إذا استطاعوا، باعتبار أن هذه المناطق باتت تعتبر "أكثر أمنا" بالنسبة لهم.

في غضون ذلك، حطت فجر اليوم الاثنين، طائرة تونسية وعلى متنها 73 راكبا تم إجلاؤهم من أوكرانيا، ومن بينهم 55 مواطنا تونسيا و17 مواطنا أوكرانيا (من عائلات تونسية) ومواطن جزائري وزوجته ومواطن أردني.

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وفي الأردن، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تجميد الجانب الأوكراني عملية إخلاء الطلبة من كافة الجنسيات من مدينة سومي، والتي كانت مقررة صباح اليوم.

وأكدت الوزارة على أنها ستستمر بالاتصالات مع كافة الأطراف للوقوف على آخر المستجدات، والضغط لتوفير الوسائل الآمنة لنقل الطلبة الأردنيين، وضمان سلامتهم في حال تم اتخاذ القرار بالبدء بعملية الإخلاء بأي وقت.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف عن إجلاء 160 عراقيا بينهم طلبة من أوكرانيا إلى بولندا ومولدوفا.

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كما أعلنت الحكومة المصرية عن إرسالها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي طائرتين إلى بولندا لإعادة طلبة مصريين عبروا الحدود الأوكرانية إلى بولندا.

وقالت السلطات الموريتانية، إنه تم تنظيم رحلة لإجلاء كافة الطلاب الموريتانيين العالقين بالأراضي الأوكرانية.

المصدر: RT