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سفيرة العراق في روما تؤكد أهمية بدء تفويج المسيحيين للحج إلى مدينة أور

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سفيرة العراق في روما تؤكد أهمية بدء تفويج المسيحيين للحج إلى مدينة أور
سفيرة العراق في روما تؤكد أهمية بدء تفويج المسيحيين للحج إلى مدينة أور
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أكدت سفيرة العراق في روما، صفية السهيل، اليوم الاثنين، أهمية بدء تفويج المسيحيين للحج إلى مدينة أور بناء على خطاب البابا فرنسيس خلال زيارته العراق العام الماضي.

وذكرت السفارة العراقية في بيان صحفي، أن "السفيرة السهيل وكادر السفارة وأبناء الجالية العراقية وعددا من الناشطين العراقيين الشباب من بعض المدن الأوربية، شاركوا في الاحتفالية التي حملت شعار (من أسيزي إلى أور)".

سفيرة العراق في روما تؤكد أهمية بدء تفويج المسيحيين للحج إلى مدينة أور

وأضافت، أن "الاحتفالية جاءت بالتزامن مع الحفل الذي أقامته الدولة العراقية في مدينة أور بمناسبة يوم التسامح الوطني، الذي اعتمدته الدولة العراقية يوما وطنيا بمناسبة الزيارة التاريخية لقداسة الحبر الأعظم للكرسي الرسولي".

ونقل البيان عن السفيرة السهيل مطالبتها بـ"تفعيل الخطوات العملية لتحقيق أهداف زيارة البابا إلى العراق ومنها ما أكده قداسته من أهمية العودة إلى أور ودعوته المسيحيين للحج".

سفيرة العراق في روما تؤكد أهمية بدء تفويج المسيحيين للحج إلى مدينة أور

وأكدت السهيل أهمية "البدء في تفويج الحجاج ولتكون البداية من مدينة أسيزي الإيطالية إلى مدينة أور العراقية". وأشارت إلى "استعدادات الدولة العراقية لتقديم كافة التسهيلات للحجاج وتأمين مستلزمات الزيارة".

وبينت أهمية فتح آفاق التعاون الثقافي وإعادة فتح مدارس تعليم اللغة الإيطالية من مراكز رصينة إيطالية في عموم العراق.

سفيرة العراق في روما تؤكد أهمية بدء تفويج المسيحيين للحج إلى مدينة أور
سفيرة العراق في روما تؤكد أهمية بدء تفويج المسيحيين للحج إلى مدينة أور
سفيرة العراق في روما تؤكد أهمية بدء تفويج المسيحيين للحج إلى مدينة أور


المصدر: RT

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