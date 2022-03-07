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تونس تتواصل مع السلطات في كييف وموسكو لتأمين خروج مواطنين عالقين في أوكرانيا

أخبار العالم العربي

تونس تتواصل مع السلطات في كييف وموسكو لتأمين خروج مواطنين عالقين في أوكرانيا
AFP
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كشف مسؤول تونسي، اليوم الاثنين، عن وجود عدد من أبناء الجالية التونسية عالقين في أوكرانيا وخصوصا في شرق البلاد.

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وقال مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية محمد الطرابلسي: "هناك عدد آخر من أبناء الجالية التونسية عالقون في أوكرانيا وخصوصا في شرق البلاد حيث المعارك مستعرة".

وأكد أن "خلية الأزمة تتابع وضعياتهم حالة بحالة وتتواصل مع كل من السلطات الأوكرانية والروسية والمنظمات الإنسانية لتأمين خروج آمن لهم".

هذا وحطت فجر اليوم، طائرة تونسية وعلى متنها 73 راكبا تم إجلاؤهم من أوكرانيا، ومن بينهم 55 مواطنا تونسيا و17 مواطنا أوكرانيا (من عائلات تونسية) ومواطن جزائري وزوجته ومواطن أردني.

المصدر: موزاييك FM

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